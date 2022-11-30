繼2021年取得環保署「環保旅館-金級」標章後，礁溪老爺酒店今年更自主發布第一本永續報告書，希望從生活拓展更多永續面向，自11月29日至1月15日特別攜手台電文創與雙好2 by Wu&Chen，延續10月份在台北甫結束的「潮電 POP-UP Store 主題快閃店」轉換成「潮電.老爺」形式，正式移師到飯店展出。現場包含七幅大型窗貼、礁溪老爺2021年永續報告書、潮電燒午茶、四場DJ音樂演出，同時也出版第一刊「潮電老爺報刊」，藉由飯店平台將更多的永續行動分享出去。

永續就是做該做的事！礁溪老爺深刻認知「永續」不僅是永續經營，更要回饋土地與社會，才能長久的共好共榮，因此特別邀約持續關注永續發展的「台電文創」與榮獲國內外設計大獎的「雙好設計」，合力推出「潮電.老爺」活動。飯店空間以七幅大型生態景致展出永續理念，也出版第一刊「潮電老爺報刊」，內容包含台電文創從材料著手的循環理念、宜蘭蜻蜓石民宿主理人石正人的生態行動與聲音藝術家謝賀銘的環境音樂 ，同步陳列礁溪老爺第一本2021年永續報告書，分享去年在E（環境）、S（社會）、G（公司治理）層面的具體作為。

在餐飲部份，礁溪老爺則結合台電日月潭底泥杯墊推出每組360元＋10％的限定甜點-潮電燒（金棗鴨賞銅鑼燒與節氣大雪調酒），上方還烙上人孔蓋十字圖紋特別吸睛，活動期間也邀請當代電子音樂新秀Andy Chiu、YuY、DJ Nose與Jesse Chen於12月8日、12月16日、12月23日與1月6日晚上九點半至11點在醴泉酒吧現場帶來四場電子音樂演出，邀請消費者共同響應，持續將永續理念實踐在日常生活中。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！