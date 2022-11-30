美國國家足球隊昨（29）日以1比0踢走政治世仇伊朗，當時美國總統拜登才在密西根州發表完針對經濟政策的演說，他得知消息後隨即從台下「直奔回台上」，逕自抓起麥克風宣告好消息，還連續歡呼「USA！」2次。
綜合美國商業內幕（Business Insider）網站、國會山莊報（The Hill）報導，29日卡達世界盃上美國對上政治世仇伊朗，這場對美國隊來說是背水一戰，只能贏，平手也是直接打包回家。賽前美國足球協會（US Soccer Federation）更逕自刪除伊朗國旗中間的紅色國徽，以表達對伊朗抗議活動的支持，讓這場比賽充滿濃厚政治味。
美國隊最終以1比0踢走伊朗，當時拜登正在密西根州針對未來經濟政策發表演說，畫面顯示美國隊傳來捷報時，拜登已經發表完演說、走下台，正在台下和現場媒體、官員互動，報導指出，突然間他又「直奔回台上」，逕自抓起麥克風對台下群眾宣布好消息。
「美國以1比0贏了伊朗！」拜登一宣布完，台下立即響起掌聲及歡呼聲，他也興奮得握拳喊出「嘿嘿嘿」後露出笑容，他接著又歡呼：「USA、USA，那是一場大戰！」
他說賽前和美國隊教練及球員通過電話，「我告訴他們：『你們可以做到』…他們做到了。老天愛他們。」
他對台下說：「我想你們會想知道。」他說完就走下台，台下再度響起熱烈歡呼聲及掌聲。
美國隊接下來將在12月3日的16強淘汰賽中對戰荷蘭。
文章來源：Watch Biden rush back onstage to grab the microphone and tell a Michigan crowd that the US men's soccer team beat Iran
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