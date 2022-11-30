台灣工業電腦暨儲能廠廣錠(6441)，因應市場潮流與消費者對於健身器材的期待越來越高，切入疫後絕佳藍海市場，首推出「fino fitness健身APP」，將與BGYM比勁專業健身器材連鎖通路「合康健康行銷」攜手合作推出數位健身飛輪車，BGYM數位健身飛輪車將搭載「fino fitness健身APP」，提供給騎乘者身歷其境的線上教練課程，除可即時進行個人化體能分析來選擇適合的健身強度，及隨時觀察自己的體力值、體能消耗、里程數和心率的數據，在家也能享有飛輪教室的臨場感，引導騎乘者有動力的完成運動。

廣錠表示，「fino fitness健身APP」是與美國佛羅里達州立大學及GoMore共同精心研發，該款APP結合運動生理學與GoMore的演算法技術，透過穿戴裝置能建立個人化體能模型，即時分析體能狀態，更容易判斷體能極限及掌控健身時間，同時可以將運動數據紀錄在雲端，隨時檢視運動成果，不再靠直覺運動，讓健身運動者可以有科學依據的來達到健身目標。

「fino fitness健身APP」包含「飛輪、有氧、肌力、重量訓練、瑜珈、肢體伸展」上千部專業課程，日後將不斷地推出新的課程內容，不怕居家運動一成不變。廣錠科技計畫於2023年將此APP推廣至日本、中東、歐美等地，來開創「健身訂閱」新藍海，將以成為廣錠科技成長另一新動能。

BGYM比勁專業健身器材致力於健康生活的居家運動，讓「健身隨時從家開始」的使命感與fino fitness APP「在家也能輕鬆健身」的理念一拍即合，正是促使BGYM比勁成為第一個發表fino fitness APP的數位健身飛輪車的業者。BGYM全系列飛輪車將搭載fino fitness APP，此款APP不僅將健身房的飛輪教室搬進家中，讓「國外專業教練24小時隨時陪你動」，不必擔心時間、天氣、環境干擾，同時具備「運動大數據庫進階分析」功能，能夠精準判斷使用者的健身動態，讓使用者掌握運動歷程並規畫適合自己的健身計畫，讓運動成效加倍。