高顏值鐵板燒！王品集團首度跨足日式高價鐵板燒市場，全新精品鐵板燒「阪前和牛鐵板燒」明（1）日正式亮相，首創最高等級日澳雙和牛套餐，從開胃菜、湯品、主餐、炒飯等翻玩和牛七吃法，更標榜年輕高顏質、廚藝精湛的團隊，期許以精湛的職人技法，讓消費者有更好的用餐體驗。

市調推估，台灣每年在鐵板燒有近70億元以上的市場，2005年，王品集團前執行長楊秀慧女士創立「夏慕尼 新香榭鐵板燒」，打造台灣人最熟悉的鐵板燒第一品牌，2013年又創設「hot7」平價鐵板燒，讓王品集團在台灣鐵板燒市場累積深厚的廚藝功力。

這次特地由「夏慕尼」轉調擁有25年鐵板燒資歷的主廚莊富淳，秘密培訓3年，首家門店位於台北市中山北路二段的精華地段，鄰近五星級飯店及精品百貨商圈，能滿足商務客與週邊上班族、逛街人潮的用餐需求，店裝以木質調性打造靜謐雅致空間，僅有32席座位，讓用餐體驗更為精緻，也有半包廂式的鐵板料理區，讓顧客更能保有用餐的私密性。

「阪前和牛鐵板燒」主打套餐均一價1880元就能吃到頂級鹿兒島A5黑毛和牛、澳洲M9和牛及奢華海鮮龍蝦、南非活鮑等14道超高CP值的餐點，融合了日式餐飲美學，完美呈現頂級食材，打造令人回味再三的極致盛宴，並依當令食材彈性更新菜色，讓顧客嚐遍最新鮮的四季美味。

「阪前和牛鐵板燒」取名源自日式鐵板燒板前現場料理概念，顧客可以近距離看見新鮮食材，和師傅高超烹調技法。「阪前」首度推出日澳雙和牛套餐七吃法，主廚以煎、悶、燒、蒸、炙五種烹調技法，完美鎖住食材鮮度，呈現絕佳口感。

「鹿兒島A5黑毛和牛」選用正宗和牛原產地日本鹿兒島的薩摩錦牛，在被譽為和牛奧運會的「全日本和牛能力共進會」評選中榮獲金牌，油花分布均勻且細緻、有著濃郁香氣，高溫乾煎後以獨創的薰香靜置手法低溫熟成，徹底展現日本和牛特有細緻脂香。「澳洲M9和牛」搭海膽、姬松茸、鴨肝三款名物，仿日式握壽司翻轉手法更添韻味，入口清新不膩。

「昆布酒蒸鮑魚」是採用南非空運活鮑魚，搭配昆布、清酒蒸煮，肉質軟嫩、鮮甜彈牙，擺盤呈現潮間帶意境，極富雅趣。「龍蝦二吃法」蝦身特選日本燒酎炙燒，昇華香氣、肉質鮮甜，視覺味覺都令人驚艷。龍蝦頭則以日本傳統甲羅燒為靈感創作，加鮑魚肝及明太子，讓滋味更添濃郁鮮美。顧客若是不能吃牛肉也別失望，「阪前」也提供精選伊比利豬套餐可選，期盼所有消費者都能盡興，讓一起吃飯，成為最美好的事物。