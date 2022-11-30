花蓮縣吉安鄉老人在鄉公所經費挹注下，辦理棋弈比賽，讓長輩在競賽過程中彼此激盪腦力，延緩老年失智。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉老人在鄉公所經費挹注下，辦理棋弈比賽，讓長輩在競賽過程中彼此激盪腦力，延緩老年失智。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

隨老年人口快速攀升，老年失智是現代社會重視的問題之一，花蓮縣吉安鄉老人在鄉公所經費挹注下，辦理棋弈比賽，讓長輩在競賽過程中彼此激盪腦力，延緩老年失智，使健康延年益壽。

吉安鄉老人會日前在鄉公所經費挹注下，辦理年度棋弈比賽，以跳棋、五子棋、象棋和暗棋等棋類進行分組對弈，吸引近60名棋藝「老」手參賽。

對戰中，長者們擔心因失手輸去比賽，均聚精會神的專注在每一步棋，但一旁的觀眾卻饒富興味的觀戰，減緩競賽緊張氛圍，鄉長游淑貞也在會場上擔任啦啦隊，替參賽者加油打氣，還親自下場挑戰跳棋，場面相當熱鬧。

老人會理事長謝麗華則感謝鄉公所完善老人會各項硬體建設，並挹注經費提供鄉內屆齡退休的長輩們，一個能抒發、交友、娛樂、益智的場所；老人會除定期舉辦棋弈競賽，還會辦理槌球、乒乓球、歌唱和健走等交流活動，歡迎鄉親一同加入樂活行列。

游淑貞表示，下棋可益智、娛樂、延緩老化，增進長者的邏輯推理和專注力，因此樂見銀髮樂活在吉安鄉持續蔓延，期盼長輩們能在各種交流活動中，保持年輕心態，達到健康延年益壽。

游淑貞也提及吉安曾獲全國評選為最適合退休安養的宜居鄉鎮，鄉公所在各社區、社團的協力共構下，在全鄉設立49處銀髮據點，普及覆蓋率為全縣之最，近期更推展幸福巴士試營運服務，不管是要到老人會參與活動，或赴鄉公所洽公，皆可撥打專線（03）8523126分機225免費預約搭乘。