民進黨九合一選舉大敗，蔡英文總統也請辭黨主席，今(30)日民進黨將舉行中常會，預計高雄市長陳其邁有望接任代理黨主席；而下任黨主席，林佳龍、蘇嘉全、潘孟安等人被點名是合適人選。立委陳亭妃表示，現在討論黨主席人選言之過早，現階段最重要的是要團結；立委林俊憲則說，民進黨內有幾位被寄予厚望的人選都是不錯的，也是選民關心的事情。

民進黨今中常會預計推舉陳其邁接代理黨主席，之後黨主席人選也成外界熱議話題，林佳龍、蘇嘉全、潘孟安等人被點名是合適人選。陳亭妃表示，現階段討論誰是黨主席參選人過早，現在大家應該要團結，誰合適扮演什麼角色，大家可以坐下來好好談，不要再造成傷痕裂開才是最重要。

選後民進黨內出現抓戰犯的情況，陳亭妃認為，這次選舉結果造成的原因很多，曾經陪伴選戰過來的人都有苦勞，不該彼此找戰犯，現在應該要整合、把挺台灣的人找回來、對民進黨重拾信心，這才是重要的事情。

林俊憲說，下任黨主席是責任承擔，尤其是剛面對敗選，必須要徹底檢討後，帶領民進黨展開2024總統大選；民進黨內寄予厚望的人選都不錯，社會對民進黨也還有期待，誰能符合民眾期待，且有能力帶領民眾黨迎接未來挑戰，是黨內跟支持者最關心的事。

立委許智傑也說，黨主席可以用共推的方式，被點名的蘇嘉全、林佳龍、潘孟安或是賴清德團隊的人，都有機會承擔，許智傑也會向黨中央建議。