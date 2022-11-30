瑪利亞「快樂襪」主題禮盒在11月30日於中市中央書局首賣，並同步推出藝術創作展。（陳淑芬攝）

瑪利亞「快樂襪」主題禮盒在11月30日於中市中央書局首賣，並同步推出藝術創作展。（陳淑芬攝）

瑪利亞「舊城心故事－Merry Young老派約會快樂襪」勇奪2023台中十大伴手禮三冠王，主題禮盒在募資平台開放預購2周即破百萬，今天在中央書局首賣，預計籌募500萬元開襪子店營運基金，並同步辦藝術創作展。瑪利亞執行長陳美玲表示，瑪利亞青年透過襪子來表達想望，「快樂得不得了」，邀民眾參與愛的循環。

瑪利亞基金會的社會企業「快樂襪」今年勇奪2023台中十大伴手禮「首獎」、「現場人氣獎」、「最佳新人獎」三冠王，耶誕節推出「快樂襪」主題禮盒，自11月1日起於在嘖嘖募資平台開放預購。

「真是快樂死了！」瑪利亞執行長陳美玲說，「快樂襪」真的不簡單，獲獎讓瑪利亞青年們都「快樂得不得了」，他們與社會溝通有障礙，無法分享自己，透做繪畫快樂襪來表達想望，有機會參與社會，對身心發展都很好。快樂襪符合環保、無毒的聯合國永續發展目標SDGs，還可增加就業，社會企業賺的錢還可以再投入幫助弱勢，完全是善的循環。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，「快樂襪」從200多家經激烈評比脫穎而出，不僅是瑪利亞、也是台中舊城的代言，很感謝瑪利亞青年，從畫作中看到他們的真善美及帶來的社會能量，從「快樂襪」可看到瑪利亞及台中的好。

「舊城心故事－Merry Young老派約會快樂襪」是以瑪利亞青年走讀台中舊城的繪畫作品為主圖，織製成襪子，並推出伴手禮主題禮盒，11月30日在中央書局舉辦首賣。此外，自閉青年手繪的「宗曄的漫畫地圖」等瑪利亞青年9幅藝術創作，也同步在中央書局1樓展出至2023年1月2日。