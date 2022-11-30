喜翔身後的龍魚原本是作為出社會「大吃小」的象徵。（禾力文創提供）

這場戲最困難的，就是要捕捉到龍魚吃小魚和李康生的畫面。（禾力文創提供）

喜翔（右）力挺新銳導演姜寧，電影上映時也會帶朋友進戲院捧場。（禾力文創提供）

65歲金鐘獎得主喜翔，曾演出不少幫派大哥角色，這次在新片《山中森林》客串演出監獄教誨師，與金馬影帝李康生飾演的更生人，有場承先啟後的關鍵對手戲，喜翔說雖然自己只拍1天，但也發生了很有趣的事情，就是拍攝現場除了兩位演員，還有1條非常「不聽話」的紅龍魚。

喜翔說：「唯一好笑的是那條龍魚，導演姜寧想要用魚的形象去詮釋，當人出到社會上，就會面對大吃小。」原來姜寧本想在這場戲加上「魚的語言」，將1條小魚丟到魚缸餵紅龍魚，象徵以大吃小，怎料那條紅龍魚就是不開口，等了半天都不進食，搞得大家哭笑不得，最後只好作罷。

其實喜翔對教誨師這個職業不陌生，私下認識一些更生人朋友的教誨師，他說：「就像顏正國學書法，他的書法老師也是教誨師的一種，有的勸信教，受刑人出獄會持續上教會，這個都是沒有酬勞的，進監獄還要考執照，只是為了能讓受刑人學習。」

至於參與演出的契機，喜翔說其實是自己認識劇組的燈光師，有天帶飲料去探班，遇到了姜寧，作為新導演，姜寧見到前輩喜翔立刻發出拍攝邀約，希望對方至少能來客串一天，喜翔說：「我覺得導演對電影很熱誠，雖然只拍了1天，也是沾了他的光。」還提到：「雖然導演不是相關科系畢業，但願意自己投資，這樣的人不多，加上疫情卡關，他的壓力應該很大。」等電影上映時，自己會買票帶朋友一起進戲院支持。電影明年1月13日上映。