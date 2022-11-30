鈺創(5351)董事長盧超群今(30)日暢談半導體產業趨勢，他認為本波半導體的調整是從今年第三季開始，看好明年第三季會重拾成長，會呈現「U型反轉」， 他更掛保證，對2024年半導體的成長很有把握。

盧超群表示，全球產業從2022年第二季開始，整個經濟狀況陷入混亂，造成消費產品衰退，其中，PC今年整個掉下來，已經退到2018年的基礎，明年則預計會再掉到2019年水準，不僅如此，智慧型手機也還會明顯下降，而手機、PC在半導體產業中占比雄厚，綜觀明年半導體業恐怕還是有點不景氣。

盧超群表示，台灣半導體歷經5~6次的循環調整，其中又以1990~1995年的調整最為明顯，後來隨著8吋晶圓的帶動，讓台灣半導體產業成長至今。綜觀本波半導體的調整是從今年第三季開始，預計回溫會是U型輾轉，到明年第三季會重拾成長。

盧超群表示，對於2024年半導體的成長很有把握，台灣半導體產業和世界建立了一個很好的銜接，除手機、PC、NB降到谷底後，庫存清理告一段落，更看好很多新應用都會衝出來，包括自動車、記憶體、異質整合、AI等，隨著AI的內容導入，眾多新應用都亮起來，他談到，根據華爾街預估，2030年半導體產值達1.2兆美元、等於未來8年成長一倍、而2030年的產值中與AI相關的產值是0.6兆美元。