海洋垃圾桶維護清理，提高海洋廢棄物循環產品的經濟價值。（台中市政府提供）

「化腐朽為神奇！」台中市綠藤生機、寶綠科技公司，使用梧棲漁港內打撈回收的海洋廢棄物，製作成洗髮精容器及海廢再生料，不僅提高海洋廢棄物循環產品的經濟價值，也開拓更多元的商業模式；環保局指出，兩家公司榮獲「海洋廢棄物循環產品標章」表揚，肯定企業保護環境資源不遺餘力。

環保局說，今年截至10月透過環保艦隊及民眾打撈海漂垃圾或漁民收集廢棄漁具共有157.2公噸，包含一般廢棄物96.5公噸、資源回收物32.6公噸及廢漁網28.1公噸；環保局透過與企業合作，已將其中廢漁網1.9公噸及海廢寶特瓶1.19公噸有效去化並再利用製成產品，賦予海洋廢棄物二次生命。

行政院環保署授予3家企業5件產品海洋廢棄物循環產品標章，有2家企業產品使用來自梧棲漁港內經打撈回收海洋廢棄物。包含「綠藤生物科技股份有限公司」以100％再生塑膠作為材料，海洋廢漁網經清洗、去化、破碎、吹瓶等處理，製作成洗髮精容器的海廢再生塑膠瓶，是全國首件驗證海洋廢棄物來源、回收、處理、製成容器等程序的完整溯源產品。

環保局指出，「寶綠特資源再生科技股份有限公司」，連續2年取得海洋廢棄物循環產品標章，反映不同領域企業對海洋廢棄物寶特瓶再生料的需求而再投入產製；其所生產的海廢再生料，不僅提高海洋廢棄物循環產品的經濟價值，也開拓更多元的商業模式。

環保局長陳宏益強調，透過海洋廢棄物減量與循環利用，展現企業社會責任及國民響應聯合國永續發展目標。包括參與淨灘與淨海活動、海岸沙灘認養、海廢漁具回收再利用，或企業響應政府政策循環利用海廢再生料，透過廢棄物循環利用，減少台中市海洋廢棄物進入焚化廠重新轉化為原料及商品創造新價值。