搶攻歲末年終餐飲旺季商機，「吉豚屋」集結所有招牌餐點將於12月1日起推出「All in one招牌大集合」旗鑑系列，包含軟嫩的腰內豬排、緊實的里肌豬排，彈牙的酥炸海老，更有吉豚屋大人氣唐揚雞的放大版「唐揚炸雞排」。針對家庭客群，吉豚屋推出廣受好評的假日限定多人套餐，其中三人套餐，囊括經典主餐與全品項海陸咖哩，再搭配Niseko雪糕，千元有找絕對是12月CP值最高的組合！而為與12月壽星一同歡慶生日，吉豚屋也推出單筆消費滿300元憑證件免費兌換Niseko乳雪糕乙支的活動，在2022年最後一個月邀請消費者一起吃飽喝足迎接2023年。

瞄準年末美食商機，吉豚屋回應消費者需求，集合四大招牌推出旗艦系列，此次不僅推出全品項海陸丼飯、全品項海陸定食，還有全品項海陸咖哩，三種選擇任消費者挑選，通通可以吃到4種招牌美味，而苦惱假日聚餐的人，吉豚屋吃飽飽首推假日限定988三人套餐，網羅全品項海陸咖哩、壽喜燒牛雞排鍋定食以及海老腰內豬排定食與Niseko雪糕，以海陸雙饗美味，全力為你補足活力！此外，吉豚屋更與WeMo共享機車合作，凡單筆消費滿250元就送WeMo 20元騎乘券乙張，透過共享機車愛護環境，同時還能餵飽五臟廟。