「2022迪士尼內容發布會」今（30日）在新加坡濱海灣金沙酒店登場，公布其旗下工作室打造、即將在院線登場的電影，以及多部亞太影視作品，因《魷魚遊戲》爆紅的韓星李政宰日前宣布加入《星際大戰》衍生驚悚影集《The Acolyte》，今他雖人無法到場，但提前錄製影片，以VCR的方式驚喜現身，親口宣布：「很遺憾我不能親自到新加坡，要很開心宣布加入《The Acolyte》，很開心成為迪士尼家族的一員。」此外，《驚奇隊長2》卡司表中也正式出現了韓星朴敘俊。

迪士尼的串流媒體服務現今已覆蓋全球154個市場、超過2.35億訂戶，過去1年中，Disney＋為觀眾提供了超過45部亞太地區的原創作品，原創亞洲影劇作品總時數更是一年前的8倍之多。華特迪士尼亞太區總裁姜熡可（Luke Kang）在開幕致詞時表示：「我們將投資打造更多在地化的作品內容，不只是日本動漫、韓劇、或是印尼的浪漫喜劇、恐怖片等在特定市場非常受歡迎戲劇類型，除此之外，我們更與熟悉當地市場的優秀創作人才攜手合作，講述更多能被不同地區觀眾喜愛的故事。希望可以為每個市場的觀眾打造能與其產生共鳴的在地故事被全球的觀眾看見。」

李政宰（中）加盟《The Acolyte》，開心成為迪士尼家族的一員。（迪士尼提供）

此外，還宣布將與漫畫出版商「講談社」（Kodansha）長期合作，將日本動漫納入未來發展版圖。70多年來，迪士尼與講談社在出版領域上共同合作，如今更將一起進軍動漫世界。此次擴大合作包括取得講談社漫畫的獨家授權，推出可在串流平台上欣賞的動漫作品，首先登場的是《東京復仇者：聖夜決戰篇》（暫譯），將在2023年1月於Disney＋ 獨家上線，華特迪士尼公司亞太區原創內容策略執行副總裁蔡志行女士（Carol Choi）表示，「日本動畫是我們在內容開發計畫中極為重要一部分，我們相信此次合作將改變迪士尼未來在日本的動畫策略，非常期待能將講談社的動漫作品以及珍貴的原創內容推向世界的舞台。」

迪士尼宣布與漫畫出版商「講談社」（Kodansha）長期合作，將日本動漫納入未來發展版圖。（迪士尼提供）