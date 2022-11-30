比利時在小組賽的狀態不佳，目前拿下3分積分已經滑落到小組第3，尤其最後一輪將碰上實力不俗的克羅埃西亞，比利時的晉級情勢已經出現危機，隨後更傳出幾位核心球員開始內鬨。根據外媒《Football Espana》報導，比利時國門庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）嚴正否認隊員之間關係產生裂痕，甚至警告將球隊消息散布出去的洩密者，「如果被我們知道，那就會是他在比利時國家隊的最後一天。」

第二輪意外0比2敗給摩洛哥，傳出比利時3位球員德布勞內（Kevin De Bruyne）、大阿札（Eden Hazard）及維通根（Jan Vertonghen）在休息室內鬥，梅騰斯（Dries Mertens）的妻子Kat Kerkhofs則透露，目前團隊的氣氛確實與過往不太一樣，不過球員之間的互動仍屬正常。

若沒有首戰庫爾圖瓦驚險撲出加拿大的12碼罰球，比利時晉級之路會更加艱辛，這位上屆世界盃金手套受訪時強調，球隊沒有所謂的內亂情形，「沒有人會對目前的情況感到高興，但我們會度過難關的。每個人確實都為輸球而懊悔，對結果很失望，總教練也跟我們討論了很多，但部分媒體卻誇大了休息室的情況，我們認為比利時可以晉級到16強。」

被問到團隊當中是不是有內奸，庫爾圖瓦認為這想法非常荒謬，但也給全隊上下一個警告，「除了球員之外，我們團隊也有其他工作人員，或許有人說了些什麼，我們不需要把他抓出來，當然如果被我們知道，那就將會是他在球隊的最後一天。」