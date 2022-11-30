近年的直播熱潮，不怕生習慣面對鏡頭、喜歡炒熱氣氛或是勇於表現自己，每個人想成為直播主、加入直播這個新興行業的原因各有不同，17LIVE的外型清新甜美歌唱聊天型人氣主播Candy糖糖兒（糖糖），直播間之外還是主持風格溫暖人心、相當人氣搶手的活動及婚禮主持人，難以料到這個原本22歲就夢想著結婚步入家庭的女孩，因為「失戀」情傷加入直播主行列，意外讓自己找到職涯新方向並結交到不同領域人生好友。

Candy糖糖兒畢業於台北市立大學動態藝術學系公關主持組，大學畢業很快受朋友推薦開始學以致用投入婚禮主持人工作，接著陸續開始接手各類活動主持、直播產品銷售、服裝穿搭模特兒等工作，當時她的人生規劃是想早早結婚，婚後就專心投入家庭相夫教子，卻在2020年初遭受失戀情傷打擊，當時糖糖每天什麼都不想做窩在家裡、不吃東西也無所謂，身邊剛好有朋友有在17直播，推薦她可以試著在家直播，糖糖決定試著投入直播，跟她簽約的17直播經紀人難忘最初見到糖糖神情一副失魂落魄模樣，一度懷疑她只是播好玩的，沒想到糖糖在家沒事卯起來開播，一天開3、4場直播、前三個月時數都破百，令經紀人留下深刻印象。

糖糖直播一段時間後，發現直播自然而然幫助她走出了情傷，當時她隻身住在台北因為失戀每天長時間在家，卻感覺一上線直播就有人陪伴聊天，讓她有人陪伴不孤單，也會覺得這樣每天時間過得滿快的，糖糖自己在直播觀眾的陪伴下走出情傷，讓她知道直播對很多人最主要是陪伴的感覺，很多直播間觀眾有事情或問題都會丟上來詢問或討論，她都會給予回應和建議。現在直播不但成了糖糖最主要的工作，還發現直播對她的主持工作是很加分的，因為直播臨場反應很重要，隨時不知大家會丟出什麼問題，深受疫情影響的主持工作，也因為有了直播收入的經濟支撐，讓糖糖能持續做她喜歡的主持工作。

朋友和直播觀眾都知道糖糖是很想早結婚的人，最大夢想就是結婚生子，她坦言自己這點是受原生家庭的影響，糖糖從小成長於充滿愛的家庭環境，她不但是很乖的小孩還完全沒有叛逆期，糖糖家中3個小孩都已學成工作，爸媽至今依然感情恩愛，常在糖糖IG可看到她父母深情互動放閃，讓她很想擁有像爸媽那樣的理想中家庭，常感嘆現在像她爸爸這樣的男生太難找啦，爸爸一肩扛起一家之主重責、媽媽負責主內顧家裡，糖糖很習慣爸媽一直以來拍照一定會親親，笑說：「以前全家走在路上明顯爸媽很活在他們兩人的世界，小孩在後頭走丟了他們應該也不會發現！」對於怎麼選擇對象糖糖也決定要聽媽媽的話，媽媽覺得雖然男生最好要有一定經濟能力，但男生並非有錢就一定是最好，男生要有肩膀、有擔當很重要，而且男生不能只看外表，要看他對他家人的態度，可以很孝順，但如果是媽寶也不太好。

家人甚至連親戚們都很支持糖糖直播，媽媽剛開始好奇女兒的新工作會每天上線看糖糖直播，爸爸發現她假日回家在客廳或妹妹房間開播不方便，很快將新竹家中儲藏室清空為糖糖打造了直播空間，哥哥和妹妹為了把握她回家相處時間，常安靜在一旁陪著糖糖直播。直播除了有大批觀眾固定支持、家人全力相挺，糖糖還有位交情深厚的直播主摯友，她和身為日文老師主播幸運最初透過共同朋友介紹而相識，發現互相都在17直播後，兩人這幾年直播上遇到突發狀況或困難都會互相討論求助，糖糖說因為直播上遇到的很多狀況或問題，其實都沒辦法跟家人或其他朋友討論，幸好她和幸運有對方這個好友可以互相學習鼓勵，幸運同樣屬於聊天唱歌類型主播，幸運覺得糖糖像一顆小太陽，總是發光發熱很有活力，很喜歡她正面積極的生活態度，每次看糖糖直播都感覺有滿滿的動力，兩人直播牽起的友誼很健康，互相學習勉勵、不嫉妒、會替對方的成就感到開心，幸運難忘自己曾歷經一段直播低潮，密糖糖聊了許久，因為有糖糖的陪伴，讓她很感謝好朋友總在你需要時出現。