富士康鄭州廠日前爆發員工激烈抗爭，分析師預估下修今（2022）年第4季iPhone 14系列出貨量預估約20%、至7000萬支~7500萬支；而在蘋果分散供應鏈風險的情形下，鴻海恐難成為iPhone 15 Pro系列獨家組裝供應商。

鴻海集團旗下富士康為蘋果最大iPhone代工廠，位在河南的鄭州廠更是iPhone 14 Pro系列主要生產基地。

知名蘋果分析師郭明錤表示，富士康鄭州廠抗議事件，影響較預期顯著，下修第4季iPhone 14系列出貨量預估約20%、至7000萬支~7500萬支；其中iPhone 14 Pro與Pro Max總出貨量較預期少1500萬支~2000萬支。

富士康鄭州廠11月iPhone平均產能利用率僅約20%，但預期12月可改善至30~40%。

郭明錤指出，台廠和碩與中國大陸立訊精密已分別從鴻海取得約10%的iPhone 14 Pro與Pro Max訂單，但大量出貨最快也要到12月下旬。由於蘋果想分散供應風險，預估未來鴻海難再繼續成為iPhone 15 Pro系列的獨家組裝廠商。

他認為，受到經濟衰退衝擊，預期第4季高階iPhone 14 Pro系列需求，將因龐大供需缺口而消失，蘋果和蘋概股也面臨業績下滑風險。