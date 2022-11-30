九合一選舉結束，屏東縣長選舉不僅只差一萬多票，且衍生後續爭議，引起全國關注。國民黨立委賴士葆指出，一切肇因於蔡政府提名不符合法律規定的不適格人選出任中選會主委，因此注定面對所有選務糾紛；中選會不只無法成為公正仲裁機關，還成為製造對立糾紛衝突的機關。

賴士葆說，這次大選，台北、桃園、新竹的選情被多數主流媒體聚焦。國境之南的屏東登上版面的機會少之又少，幾乎不被關注，因為南部幾個縣市刻版印象就是挺綠民進黨候選人只要通過黨內初選，幾乎宣告當選，所以誰代表國民黨出征不被關注。

他表示，開票過程卻讓社會驚訝萬分的是國民黨候選人蘇清泉和民進黨候選人周春米幾乎拉扯不相上下，到後來才拉開距離，最後小輸1萬1千多，可謂在屏東打了美好的一仗，在艱困選區開出亮麗的成績可謂雖敗猶榮了。

賴士葆說，選後屏東爆出很多選務爭議，蘇清泉聲請證據保全，被法院駁回，蘇清泉將後續抗告，並提出選舉人數多次更改，開票過程不亮票等質疑。

他指出，中選會是一個獨立機構，然而仗勢全面執政的蔡政府，罔顧憲法規定主委人選要超越黨派，卻提名一個深綠的民進黨員李進勇上任，橫柴入灶，輾壓所有輿論的質疑和批評。

他表示，如今面對選務有紛爭，中選會表示計票過程全程既無異狀且精準正確，然而向來施政只為政黨效力淪為不公正、不獨立的中選會，加上深綠意識形態背景的主委，還有多少公信力？

賴士葆強調，蘇清泉陣營提出新北200多萬張選票，兩個半小時開完。屏東40多萬票，開到晚上10點多，到底有什麼隱情？只說幅員遼闊及多兩張票，還是信者恆信，不信者恆不信。這一切肇因於蔡政府提名不符合法律規定的不適格人選，就注定面對所有選務糾紛，中選會不只無法成為公正仲裁機關，還成為製造對立糾紛衝突的機關。