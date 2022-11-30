一名男網友分享，他的妹妹經常不回家，媽媽竟然祭出獎金制度試圖要引誘妹妹回家，其中包括回家2次就補貼車馬費8000元，每個月回家4次就可以有額外的獎金16800元等，讓不少網友看傻直呼，好想報名當原PO家的小孩，不知道有沒有缺兒子或女兒。

一名男網友在Dcard上發文表示，由於妹妹老是不回家，媽媽就放大絕招了。從家族Line群組的對話截圖可見，原PO媽媽發訊息說，為促進家庭和諧，12月1日起開始實施獎勵制度，首先是當月回家2次就補助車馬費8000元；當月回家4次以上，除了會補助車馬費8000元，還有額外獎金16800元；最後則是帶男女朋友回家補助3000元。而媽媽還在下方貼心補充「只要回家就可以多半個月的薪水」，讓原PO看了都很心動，立刻標註妹妹詢問「下周要不要回家？我載你！」

貼文引起網友討論，不少人急問，原PO媽媽有缺兒子或是女兒嗎？求收養，這個獎金制度也太優質了吧！「請問乾兒子是在這裡排隊嗎？」、「請問版主家庭成員有缺女朋友或乾女兒嗎？想報名」、「哇賽，有缺孫子嗎？我願意降一輩」、「媽，我來了」。

另有網友則說，根據獎勵制度，最高1個月可拿27800元，幾乎是普通上班族的月薪，但若原PO媽媽開出這麼高的獎金，真的是想要孩子們回家看她，那其實蠻心酸的，當然若小孩平常就常回家，只是生活上的小情趣的話，就另當別論。「覺得有點難過！是真的很想要你們回去才這樣說的吧」、「有點難過，要用錢小孩才要回家」。