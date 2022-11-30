位於南港的「好一點熟醇紅茶」12月1日推出「花開馥桂」系列新品，包括散發優雅桂花清香的「桂花紅茶」，以及首次與網友大推的神級鮮乳－崙背鮮乳聯名推出的「桂花濃歐蕾」。此外還有晶瑩剔透的桂花凍，加進「花開馥桂」系列飲品裡，讓桂花香氣有加乘效果。

針對新品上市，「好一點熟醇紅茶」自12月1日至12月7日推出第二杯半價優惠。

中杯30元、大杯35元的「桂花紅茶」，嚴選斯里蘭卡高山紅茶，搭配黃金桂花窖製而成，將桂花優雅甜蜜香氣搭配濃郁發酵的清香紅茶，讓優雅的桂花在茶湯中綻放，茶韻甘醇柔和。茶湯入口，滑順細緻輕巧，無糖更能感覺回甘，茶香與花香相互交織，在口中久久不散。

桂花濃歐蕾中杯45元、大杯55元，將帶有優雅清香的桂花紅茶加入網友大推的神級鮮乳-崙背鮮乳，兩者完美融合，喝得到細緻脫俗的桂花香氣，也嚐得到濃郁的牛奶香，建議喝3分糖以上更能提出甘醇茶香，忙碌的午後喝一杯超紓壓。

好一點熟醇紅茶推出的桂花凍售價10元，以桂花釀為原料，呈現晶瑩剔透又Q彈的口感，加入「花開馥桂」系列飲品，香氣加乘、美味加倍。