四年一度的世界盃足球賽是全球運動迷關注的體壇盛事，場邊話題之一就是外表出眾又很敢穿的女球迷，2010年南非世界盃巴拉圭模特兒拉莉薩莉克梅（Larissa Riquelme）將手機夾在胸部看球爆紅，本屆卡達世界盃因為當地是保守穆斯林國家，難看到女球迷打扮火辣，不過支持克羅埃西亞的網紅伊凡娜諾兒（Ivana Knoll）可不怕，穿上能展現她前凸後翹好身材的洋裝看球，並拍了不少照片。

26歲、IG擁有超過90萬粉絲（截至30日下午1點半）的伊凡娜諾兒，可說是本屆卡達世界盃最辣球迷，原本就有經營服裝品牌的她，穿了吸睛的紅白格紋洋裝及連身帶帽緊身長裙進場為「格子軍團」加油，低胸設計讓她展現好身材，也有不少球迷跟她合照，她也在比賽空擋，到一些卡達景點拍攝比基尼廣告照。

伊凡娜諾兒表示，到卡達前就知道當地有對於衣著有嚴格規定，她對此相當失望也不滿，但也準備好要有所回應，且不怕被警察逮補，她表示：「我的洋裝跟比基尼則麽會傷得了人？拜託跟我解釋一下。」

卡達當地有規定，女性必須穿著能遮住肩膀的衣物，並避免穿短裙，衣著大膽的伊凡娜諾兒也說，目前為止球場人員倒是沒找她麻煩。