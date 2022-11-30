前中研院院長李遠哲在選前接受媒體專訪時，抨擊總統蔡英文提出的「能源轉型」政策，以及號稱推動的2050淨零排放，根本做不到。中研院今(30)日發布《台灣淨零科技研發政策建議書》，被發現李遠哲並沒有被列於報告成員一員，中研院院長廖俊智回應，李遠哲雖婉拒掛名，不過仍有參與會議討論。

中研院今日召開記者會併發布《台灣淨零科技研發政策建議書》，由院長廖俊智擔任「永續轉型減碳路徑政策建議諮詢平台」召集人，邀請院士、國內專家學者提出建議，經由科技角度提供台灣邁向2050淨零排放的研發路徑建議，搭配社會、經濟及治理面向的措施，帶動能源轉型及產業轉型，並建構社會調適力。

針對李遠哲未列於中研院減碳政策成員當中，廖俊智表示，李遠哲絕大多數時間人都在國外，考量到在台灣時間緊迫，認為有空再返國參加會議就好。

廖俊智說，對於能源政策，李遠哲也都會參加許多會議，也不斷提出意見。之所以他的名字沒有出現在報告當中，乃是出自於他個人建議院方不要把他放在名單上。

由於李遠哲日前主動爆料，蔡英文當著他的面說：「2024年後不是我的事」，讓「2025年非核家園」淪為口號，外界質疑是否這是李遠哲這回沒有加入中研院研擬能源政策的原因？

中研院環境變遷研究中心主任、特聘研究員陳于高說明，李遠哲提到2050年淨零碳排做不到，是因為社會無限制的追求GDP成長，讓發電淨零存在壓力，不過相關作法在歐洲、美國都在思考如何進行，值得我國應借鏡。

中研院經濟研究所兼任研究員蕭代基也說，李遠哲有參與部分會議，兩人曾在會議上遇到，李遠哲也鼓勵這份政策工作。