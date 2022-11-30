為城市提供永續移動解決方案，也是全球電池交換生態系統的技術領導者Gogoro(納斯達克股票代碼：GGR)，周三宣布與菲律賓最大電信網路公司Globe Telecom旗下的917Ventures企業創投，及菲律賓歷史最悠久、規模最大的企業集團Ayala Corporation建立策略合作夥伴關係，共同推動潔淨能源，專注於以電動車輛取代傳統燃油車輛，提供菲律賓物流業「最後一哩」的解決方案。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「我們很榮幸獲得菲律賓能源部以及貿易暨工業部的支持，在菲律賓馬尼拉導入Gogoro的電池交換系統，啟動智慧交通新時代。藉由與Globe Telecom、917Ventures和Ayala集團的合作，智慧移動將大大提升管理車隊與物流配送的效率，同時將加速實現環境與永續發展藍圖。」

此次合作將在馬尼拉展開智慧電動機車和業界領先的Gogoro電池交換系統先期試點計畫，Gogoro智慧電動機車在GoStation電池交換站，短短數秒內就能完成能源補給。此先期試點計畫預計將於2023年第一季啟動，Gogoro智慧電動機車將成為傳統燃油車輛之外，物流業更加永續與環保的移動選項。

917Ventures總經理Vince Yamat表示：「我們致力於降低燃油車輛在菲律賓物流業的使用率。透過導入Gogoro的技術，不僅推動物流業邁向永續轉型，還能一併解決氣候變遷問題。此外，我們期待Gogoro快速便利的電池交換技術，除了讓騎士在幾秒鐘內補足能源，更能夠幫助消除民眾對於尋找充電停車位的焦慮，鼓勵更多人選擇電動化運具。」

菲律賓能源部能源管理局局長Patrick Aquino強調：「在台灣，有超過四分之一的美食外送外買車輛使用Gogoro電池交換系統，我們認為Gogoro移動解決方案，將是馬尼拉大都會區等人口密集區域及商圈的最佳選項。菲律賓可以借鏡台灣的成功經驗，融合先期試點計畫的結果，為菲律賓其他城市推行全新的永續商業模式打下堅實基礎。」

台灣經濟部次長林全能表示：「運具電動化為台灣整體推動淨零碳排政策之關鍵，也是當前的全球趨勢。Gogoro近十年來在台灣打造創新營運模式，發展成為台灣電動機車市場市占率最高的領導品牌，引領台灣電動機車產業發展與轉型，政府樂見Gogoro把台灣的成功經驗帶到菲律賓。尤其政府持續擴張新南向之經貿關係，今年1到10月，台灣對新南向國家出口總金額為829億美元，創下史上同期最高紀錄，成績相當不錯。透過Gogoro本次先導運行計畫的合作，Gogoro不僅可協助菲律賓當地傳統機車往電動化發展，更讓電動機車產業成為重要的台灣之光。」