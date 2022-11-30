男子陳柏諺10月13日徒手勒斃馬來西亞籍蔡姓女大生，檢警根據手機還原資料，發現他早在與蔡女見面前1個月，上網搜尋「殺女友度她為佛」等關鍵字，已有萌生殺人念頭，案發當天，轉帳9萬9999元贊助蔡女自創品牌，想要取回匯款遭拒，觸發他著手實施的關鍵，士林地檢署依殺人罪起訴，30日移審，士林地院下午4時開接押庭。

30歲陳男，不僅在網路上搜尋殺人詞彙，手機內存有大量的性愛照片，蔡女告訴閨蜜，陳男是「足控」、「戀足癖」，考慮是不是與其交往，不料，陳男以贊助蔡女自創品牌，匯款後又反悔，想要討回部分款項遭拒，因而在蔡女位在士林大東路的租屋處痛下殺手。

陳男變態行徑，除了在IG隨機尋找網紅欣賞照片外，還購買大量的止痛藥，一旦犯案後，即服用大量藥物，營造出畏罪自殺的假象，而陳男原打算殺害另一名林女，直至結識蔡女數日，決定以布偶遮眼，單手掐頸，直至蔡女沒有氣息。

陳男13日上午返回鶯歌自己的租屋處，營造出畏罪自殺的假象，打電話姊姊，透露輕生念頭，直至警消破門，他確定自己獲救，才說出蔡女早已「死透了」，檢察官認爲，他非真心悔悟，建請法院從重量刑。