國民黨立委鄭麗文質疑蔡英文總統已經700多天沒開過記者會，即便是九合一選舉民進黨大敗，也是透過媒體撰寫與會者轉述的說法，還自稱有政績，只是人民不想看到民進黨獨大，鄭麗文痛批，「人民是不想看到民進黨！」

鄭麗文批評，擋疫苗、炒房、少子化跟黑道勾結的政治，就是蔡政府所謂的執政成績？台灣社會治安敗壞，蔡英文選前不關心，選後還只關心民進黨，總統知道自己長達700多天沒接受媒體訪問了嗎？

鄭麗文指出，11月10日，台南工廠和市議員服務處發生槍擊案，有歹徒持衝鋒槍連跑兩地，8分鐘內狂轟88槍，結果直到現在還沒有破案，88槍欸，光是1聲槍響就很嚴重了，結果到現在都還沒有找到嫌犯？讓嫌犯在外趴趴走，共犯更以6萬元交保？難道88槍對政府來說只是小事？到底這些黑道要對誰開槍，政府才會下定決心改革？

鄭麗文也提到台版KK園區，這些擄人案件已經不是單純的綁架、詐騙，已經到了餵食被害者毒品、囚禁、毆打、施虐的情況，這些案件在台灣都已經不是第一起，更不是最大宗，甚至昨天才又有人蛇集團誘騙26人赴柬埔寨，這些詐騙不斷發生，政府在哪裡？全力偵辦以後，春風吹又生？到底這些詐騙集團到底要騙到誰，政府才會下定決心改革？

鄭麗文強調，治安敗壞，在台灣社會上發生的案件絕對不只這幾起，結果蔡政府還在官邸黑皮開便當同樂會，什麼時候會為治安開會？就問民進黨獨大8年了，什麼時候才要正視百姓真正關心的問題？