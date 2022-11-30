海南艦數枚干擾彈呼嘯而出 廣西艦副砲火力全開 陸兩大戰艦展示核心作戰能力

中方海軍在社群媒體上宣布，075型前兩艘兩棲攻擊艦「海南」、「廣西」已迅速形成戰力，完成包括實彈射擊在內的整套考核訓練。

據《南華早報》（South China Morning Post）29日報導，中方海軍在微博上張貼的影片顯示，這兩艘075型艦在海上進行緊急應變、近距離飛彈攔截、直升機甲板操作和氣墊登陸艇交付等訓練。

中方海軍雖然說，兩艦已從訓練階段「畢業」，並準備好戰鬥，但並未透露演訓的時間和地點。廣西艦艦長許策說，該艦「在訓練中心的指導下，完成了全課目訓練與考核，形成了兩棲平台整體作戰能力」。

4萬噸的075艦從2.5萬噸的071型綜合登陸艦大幅升級，不到1年，就徹底形成戰力，進展速度相當快。而舷號31的「海南」是在2021年4月服役，至於舷號32的「廣西」則在同年12月服役。

075型艦是中方海軍最大的兩棲攻擊艦，飛行甲板可一次供6架直升機起飛。它共能搭載30架直升機，其中包括自製的直-20、直-18，還有俄製的卡（Ka）-52等，從事反潛，預警或戰鬥任務。

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The 🇨🇳PLAN amphibious assault Type 075 LHD (31) Hainan & (32) Guangxi ships completed the full training qualification assessment, equipment performance & commander command (to a "fully tested") level pic.twitter.com/hEEaGxySGs — Jesus Roman (@jesusfroman) November 27, 2022

此外，艦上有7層，可搭載 35 輛兩棲車或 3 艘氣墊登陸艇，以及約 1000 名海軍陸戰隊員與相關裝備。此外，這款大型兩棲艦還能運輸多達10輛99A 主戰坦克、20 輛05型裝甲步兵車和50輛越野卡車。

廣泛認為，075型艦將在可能的對台軍事行動中扮演要角。中方海軍11月稍早宣布，第三艘075型艦「安徽」已服役。而報導說，解放軍打算再建5艘這款軍艦。

目前解放軍有10艘071型艦，而其中8艘已服役，2艘還在建。中方海軍要運部隊度過台灣海峽，必須要有強大的艦隊。此外，中方官媒《環球時報》27日說，對中方海軍而言，075型艦在南海也是重要的武器。