日本JINS控股29日股東會改選董事，JINS台灣總經理邱明琪並從執行董事晉升全球三大常務執行董事之一，持續參與JINS疫後全球布局並將進一步參與開發新事業。

台灣JINS 2022年度營收成長逾1成，貢獻 3.2億日圓獲利，目前台灣JINS全台家數累計至50家。明年計畫持續再展七家新店，並擴大台灣設計師團隊，目標持續力拚雙位數成長。

邱明琪表示，新年度展新門市主要以街邊店為多，且因東台灣花蓮 店成功開出，投資獲利期相對縮短，使得新店舖開展也會往衛星城市 或鄉鎮布點，主要投資回收快；而除了新開店計畫，明年將擴大台灣 設計師團隊，以及新添台灣設計新品，並進一步培訓台籍高級幹部， 今年會持續擴張台灣設計師團隊。

邱明琪是在2020年成為日本上市企業首位台籍女性執行董事，以期日本JINS積極布局全球、深耕台灣，在國際戰略上更多元，更注重平權。