以生命樹為靈感發想的桃園市立圖書館新建總館即將於12月中旬開幕，尚未正式開幕已有「全台最美圖書館」封號，不僅是一棟環保綠建築，與其他圖書館不同的是桃園新總圖園區預計將結合電影院、星巴克、蔦屋書店打造桃園藝術人文新據點成全台面積最大圖書館，21世紀不動產企劃研究室指出，桃園新總圖位在人稱「桃園天龍國」的桃園藝文特區，勢必為當地房市再掀一波熱潮。

21世紀不動產汎太大有加盟店店長陳永清指出，桃園藝文特區自規劃以來近20年期間隨著諸多重大建設到位，房價呈現持續穩定上漲趨勢。疫情發生的2019年至2022年間一般住宅平均成長約25％～30％左右，大坪數高總價的住宅也有約10％～15％的漲幅，即使在2008年金融風暴當下當時桃園藝文區的房價也沒有明顯下跌多少，讓藝文特區始終有著「抗跌」的特質。

陳永清表示，藝文特區內房產價格依照屋齡、建商、路段的不同，每坪單價約落在30萬至60萬，屋齡約在20年至30年的住宅目前每坪成交價格約30萬左右，10年至20年屋齡，且管理上軌道的社區每坪平均單價約35萬至40萬。10年內較新穎建材、完整公設配備落成的社區，每坪成交均價幾乎已站上40萬至45萬，至於距離展演中心最近的核心地段新建案，銷售開價已來到每坪55萬至60萬，觀察成交單價約落在50萬出頭。

21世紀不動產企劃研究室襄理董家菱表示，藝文特區的範圍，是以桃園展演中心為中心點在北起莊敬路、到南側的大興西路，東起寶慶路到西邊的經國路，範圍不大，但區域內生活機能完整、學校密度高、交通方便，也是桃園當地人首選移居之地，再加上房價與台北市動輒破百萬的房價相比十分具有競爭力，在藝文特區可以買到最接近蛋黃區且最頂級的新建案，也吸引不少台北人落腳藝文特區。

此外，董家菱表示，由於藝文特區範圍不大又多為大坪數建案，首購族可考慮附近的區域被稱作「泛藝文特區」也能享有藝文特區的氛圍與生活機能，價格及總價會比藝文特區核心區稍低。