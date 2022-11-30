香港旅遊主持人梁凱晴來自台灣，曾就讀北一女及政大東方語文學系，她擁有天使級臉孔及凶狠身材，可謂秀外慧中的高學歷美女，今年8月她與香港TVB約滿，近來宣布加入HOY TV擔任《亞洲TOP TEN台灣篇》主持人，她常在IG貼出寵粉泳裝照，清涼比基尼大秀前凸後翹的好身材及細嫩肌膚，成功製造驚喜與話題。

梁凱晴30日在IG放上多張泳裝福利照，可見綁著馬尾的她戴著俏麗耳環，身上純白色兩截式泳裝，不僅露出胸前深邃事業線，一雙美腿更是相當吸睛，此外，她也擺出多種姿勢，像是跪在躺椅比Ya，傲人弧線全都捕捉，或是側身坐在泳池岸邊，零贅肉的身體曲線一覽無遺。見此，粉絲見到後紛紛誇讚：「泳池配美女畫面超美」、「太辣了支持妳」、「美麗動人的凱晴，我會噴鼻血！」

梁凱晴擁有171公分及34D的高挑傲人身材，加上與生俱來的甜美笑容，被粉絲封為「旅遊女神」、「長腿女神」，2017年她曾參加台北世大運開幕典禮，擔任肚皮舞的表演嘉賓。而她當初遠赴香港，是因看見TVB徵求美食節目主持人的公告，經過徵選成為旅遊節目《3日2夜》的主持群，之後就在香港專注在節目主持工作，直到今年8月才宣布約滿返台。