配合指揮中心12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，教育部及所屬機關主管場域防疫措施也同步調整，包含學校室外空間不用戴口罩。東吳大學今(30)日宣布，12月1日起進入校園，只要是室外空間或場所，取消佩戴口罩的規定，但室內空間仍維持全程佩戴口罩。

東吳大學強調，唯獨致詞、演講、講課、拍攝個人或團體照，以及運動、歌唱、音樂吹奏、合奏、舞蹈類課程及教學活動等，以上的室內活動不受戴口罩的限制，只是課程開始前及結束後仍須配戴口罩。

東吳大學副校長兼防疫長董保城表示，東吳大學外雙溪和城中兩校區的餐廳，餐桌上隔板仍維持放置；另外，校內大型活動學校將提供主辦單位200到500片不等的口罩，以應臨時所需。

東吳大學也提到，一甩疫情陰霾，睽違2年的東吳國際超級馬拉松將在12月3日與12月4日重磅回歸，屆時6國31位國內外專業跑者將在東吳的彩虹跑道上一較高下，學校也設有量溫站和留觀區，守護選手以及師生同仁的健康。