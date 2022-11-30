中國醫藥大學日前舉行「守護伊，幫醫圓夢」助學計畫成果發表會，校長洪明奇表示，企業與民間合力幫助經濟弱勢學生安心就學，匯聚一股「愛的正能量」暖人心；獲輔導助學的學生也獻唱自創歌曲「像妳」，向慈善企業與團體表達謝忱，場面溫馨。

中國醫藥大學校長洪明奇表示，經濟弱勢學生升學之路較一般學生格外艱辛；幸好善心人士發揮愛心，以實際行動扶助經濟不利學子安心就學並得以兼顧課業與生活所需，相信有這些愛的力量，能讓經濟不利學子在就學之路不孤單並能勇敢茁壯，讓學生的未來會更好！

中國醫藥大學4年前實施「守護伊，幫醫圓夢」助學計畫，學務長馬維芬表示，這項助學計畫在教育部高教深耕計畫經費挹注及社會慈善企業及基金會、宮廟及善心人士發揮愛心，扶助經濟弱勢學生就學，募款運用於培訓及輔導學生，輔導學生專長，加強人文社會關懷、醫療專業及共通職能培育；

馬維芬說，學生以「學習取代工讀」輔導機制，依學生特質、性向及實際學習狀況由教師面談輔導參與，把資源放在需要幫助的同學身上，讓他們能無後顧之憂安心就學。助學計畫補助人次及經費逐年增加，自4年起輔導扶助學生由2097人次到今年的2480人次；補助金額從410萬元提升至675萬元。

抗癌勇士-橫紋肌肉癌第四期患者，醫學系楊同學說，「路阻且長行之將所至，相信自己才能無畏懼」信念鼓舞自己，期盼能完成學業行醫救人，能用本身所學的專業與同理心，發揮所長，與病人共同站在前線，戰勝病苦。

活動中，中國醫藥大學校長洪明奇特贈感謝狀給社會慈善企業及團體，大家手持貼牌一起守護扶助學子們夢想成真，在溫暖的環境中 成長，未來帶著感恩的養分，回饋社會。