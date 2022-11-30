30日鄭女勤員工們將一箱又一箱的椪柑，接力搬上車，要將這份酸甜好滋味與近期辛苦的員警們一起品嘗。（張毓翎攝）

北台南家扶中心每逢歲末之際，都會義賣椪柑，作為寒冬送暖經費。（張毓翎攝）

北台南家扶中心每逢歲末之際，都會義賣椪柑，作為寒冬送暖經費，但今年經濟不景氣，椪柑銷售量不如預期，曾擔任北台南家扶扶幼主委的鄭女勤帶領公司員工、親朋好友一同認購150箱，期待藉此拋磚引玉，邀請社會大眾共同來助弱勢，30日與員工們將一箱又一箱的椪柑，接力搬上車，要將這份酸甜好滋味與近期辛苦的員警們一起品嘗。

疫情在政府及民眾的通力合作下漸緩，北台南家扶停辦2年的大型寒冬送暖活動，今年將恢復辦理，活動除邀請受助家庭及愛心人士於園遊會上共同擺攤外，也將頒發才藝獎助學金、表揚6戶自強家庭及孝悌兒少代表；另也將贈送每戶1份家庭禮物，讓弱勢家庭可以在歲末之際，感受到社會的溫暖。

東山果農伍國賢每年將自家栽種的椪柑捐給北台南家扶中心義賣，不過可能疫情影響，讓民眾荷包縮水，有意願購買的人減少，北台南家扶中心今年的寒冬送暖活動12月11日將在新營體育場舉辦，當天預計送給受扶助家庭約900份的家庭禮物，但是大環境欠佳，活動經費至今仍有近52萬元的缺口。

鄭女勤說，前陣子獲悉北台南家扶中心還有約3成椪柑沒售出，今年疫情關係，加上景氣低迷，讓椪柑義賣的量不如預期，今年寒冬送暖活動還有很大缺口。經營產後護理之家的她說，他們企業文化是「友善社會、關懷弱勢」，藉由這次認購，也帶著公司年輕人一起做善事，助弱勢家庭過一個好年。