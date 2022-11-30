民進黨今召開中常會，基隆市長也是中常委的林右昌，今出席前被問到，今天會中提請成立「2022敗選檢討小組」希望的功能是什麼？他說，「誠實、面對」。

至於被問到，蔡英文總統希望中壯世代能夠扛起責任，身為中壯世代的林右昌說，社會期待的是在敗選後民進黨怎樣深刻反省跟檢討，怎樣回應人民的期待。

他說，在過去是這樣現在也是2018年民進黨敗選後，他代理黨主席時就說過，台灣人民不欠民進黨，民進黨要重新站起來，就是要就民進黨未來對台灣社會的貢獻，重新取得人民支持與信任。

他表示，今年同樣是這樣子，民主社會選戰勝負很正常 地方選舉、政黨輪替也是很正常，是民主社會常態。

他說，作為國內的主要政黨，民進黨應該思考的是怎樣為未來擘畫願景，怎樣去啟動黨的檢討跟改革回應民眾的期待，至於哪個個人，他覺得不是特別重要的事，是整個黨要去面對，

外傳他接任交通部長的呼聲很高；他說，他從來不會預設或是規畫自己的下一步，現在他的身分還是基隆市長，在12月25日前都是，他之前回應媒體也曾經說過，就是把每一天任期做好，至於之後的事情再做打算。

至於被問到，不想看到民進黨一黨獨大？他說，民主政治的常態是怎樣回應百姓期待，把國家的運作帶上正常體制，這是民主制度的價值跟精神，民主制度本來就不是一黨獨大或是一黨專政獨裁的社會體制，台灣是民主社會，民主自由大家可以選擇，也是所有人民的權利。