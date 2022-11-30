三三會理事長林伯豐30日指出，半導體產業是世界經濟的重點產業，台灣則全球晶片的重要生產基地。面對地緣政治的風險，兩岸關係的和平發展顯得益發重要，近日的APEC、G20及上海合作組織會議，顯示中國的重要性，台灣應該與各國維持良好的關係，「親美日」也要「友中」，積極洽簽FTA、BTA，中國大陸是台灣最大的進出口市場與投資地區，應務實修補兩岸關係，重建任何可行的溝通管道。

三三會30日召開例會，會中邀請台積電董事長劉德音以「台灣半導體產業的挑戰與契機」為題發表專題演講。演講採閉門會議形式，不對媒體開放。

林伯豐致詞時指出，IC（integrated circuit）製造台積電全球佔有率52％，全球第1；IC設計台灣全球佔有率22％，全球第2；IC封測台灣全球占有率58％，全球第1。半導體產業對台灣至關重要，透過專業分工及群聚效益，已建構完整生態系，成為台灣主力產業。半導體產業在過去10年間，出口占比從18％增加到37％，占製造業生產毛額更超過四成，占台灣GDP比重已高達18％，半導體產業對台灣經濟的貢獻與日俱增。

林伯豐說，近日美中科技戰，美國推動的晶片法案，以及半導體的「去中化」、「去台化」，地緣政治對台灣半導體產業的持續影響，政府的政策必須和產業發展高度連結，積極提供整合性資源協助企業強化優勢，以防非市場經濟因素的影響，才能確保台灣半導體的產業競爭力。

林伯豐也因此提出三點建議：

一是，積極推動「產業創新條例第10條之2」的立法，並擴大適用的範圍。另應修正產創條例，新增人才培育支出投資抵減。

二是，協助大學成立半導體學院，提供充足的經費以培育人才，以及運用機器學習的高效工具提升人才知識及價值。

三是，帶動中小企業進入半導體產業的生態系。政府大力推動半導體產業方向正確，但仍需要維持產業鏈的平衡發展，應協助傳統產業導入創新技術，輔導服務業運用創新服務模式，才能有助於更緊密連結全球供應鏈。