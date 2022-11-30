今年採購的第三批，也是今年最後一批莫德納Moderna次世代BA.4/5雙價疫苗79.6萬劑，將於今日晚間抵達桃園國際機場，加上先前已到貨數量，今年底為止BA.5雙價疫苗共訂211.32萬劑已經全數到貨，不過民眾打氣冷，至今只接種了20萬8933人次。

中央流行疫情指揮中心表示，今年第三批莫德納Moderna次世代BA.4/5雙價疫苗，79.6萬劑今晚將抵台，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供民眾接種追加劑使用。本批效期至2023年5月10日。

今(2022)年採購之第三批Moderna次世代 BA.4/5雙價疫苗79.6萬劑，將於今日晚間抵達桃園國際機場。（打疫苗示意圖 本報資料照片）

指揮中心發言人莊人祥表示，國內莫德納次世代BA.4/5雙價疫苗，加上今天的到貨量，共有211.32萬劑，而開打至今，共接種20萬8933人次，至今尚餘180多萬劑BA.5疫苗。

指揮中心統計，國內迄今次世代雙價疫苗共511.31萬劑到貨，分別為BA.1雙價疫苗299.99萬劑及BA.4/5雙價疫苗211.32萬劑。

對於疫苗打氣低，莊人祥表示，目前已經規劃進校園接種，來衝高接種數。11月中下旬到12月，將有12個縣市衛生單位規劃國中、高中校園大規模接種。另外，6~11歲的兒童疫苗12月2日起，也可施打追加劑。莊人祥強調，若打得快的話，仍舊可以追加叫貨。