南韓合同參謀本部（Joint Chiefs of Staff）今（30）日表示，2架大陸解放軍轟-6轟炸機及4架俄羅斯TU-95轟炸機、2架蘇愷（Sukhoi）Su-35戰鬥機今日清晨至中午3度闖入南韓防空識別區，迫使南韓軍方出動包括F-15K戰機在內軍機緊急升空，以預防意外情事發生。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部表示，當地時間今日清晨5時48分，2架解放軍轟-6轟炸機從距離南韓濟州島以南「離於島」（Ieo Island）西北方126公里處闖入南韓防空識別區（KADIZ），直至6時13分才離開。

後續6時44分，2架轟-6再從南韓東南港口浦項市（Pohang）東北方闖進南韓防空識別區，直到7時07分才離開。

中午12時18分，4架俄羅斯TU-95轟炸機、2架蘇愷-35戰鬥機連同2架轟-6轟炸機，再從南韓東部鬱陵島（Ulleungdo）東北方200公里處飛進南韓防空識別區，直到12時36分離開。

南韓空軍隨即出動包括F-15K戰鬥機在內等軍機緊急升空、飛往現場，南韓合同參謀本部指出，基於「戰術措施」部署戰機升空，以應對潛在意外情況發生。

南韓軍方表示，陸、俄戰機飛越南韓防空識別區，但未侵犯南韓領空。防空識別區的範圍大於領空，劃設識別區的目的是要外國飛機進行自我識別，以避免意外衝突發生。

韓聯社引述分析師指出，陸俄兩國似乎正在進行聯合空中演習。