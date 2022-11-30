新北歡樂耶誕城因12月10日、11日巨星耶誕演唱會，預估將湧現更勝以往人潮，為提高安全規畫，新北市消防局及觀光旅遊局特別共同邀集警察局、衛生局、活動廠商、板橋區公所、板橋車站內相關維安單位等，聯合辦理新北市歡樂耶誕城桌上型聯合兵推演練，以確保演唱會安全。

耶誕城巨星演唱會模擬災害桌上聯合兵推演練，設定5種易於人潮擁擠發生災害模擬情境，包括一：演唱會舞台前方護城河前遭擠壓30人倒地多人呈現窒息現象。二：演唱會結束大量群眾於中央樓梯B1跌倒推擠。三：竹筍地下道進站出站不同旅客互相推擠引發驚慌多人踩踏。四：大遠百與縣民大道新站路天橋出現名人天橋欄杆斷裂民民眾墜落。五：萬坪公園夜間視線不佳學生嬉鬧多人落水等綜合情境演練。

新北市消防局表示，透過此次兵推演練，強化連結相關應變單位間默契與協調，並短時間內疏導多數人群，使救災人車第一時間救援大量傷病患，有效提升救災效能。

此外，新北市耶誕城開城以來，新北市消防局、觀光旅遊局、警察局等局處持續進行減災整備工作，強化各機關間救災橫向聯繫，以因應突發事故，提升災害發生時應變效能，確保活動安全。