鈺創(5351)董事長盧超群今(30)日宣布，鈺創在車電市場三年磨一劍，晶圓級RPC DRAM獲得汽車客戶導入，已經在ADAS領域有斬獲，不僅如此，明年WiFi 7滲透率將開始顯著拉升，鈺創DDR4已經打入相關供應鏈。

盧超群大方分享，自家的RPC DRAM汽車客戶的導入，正在進入量產，這是鈺創耕耘車電三年後的成績單，該晶片顆粒僅等同於米粒大小，也已經切入ADAS，他也進一步說到，鈺創今年車用與工業用產品比重已經提升到三成以上，後續成長動能樂觀。

除車電領域深耕有成外，在無線WiFi技術上也有進展，盧超群表示，儘管今年市場主流是WiFi6，但明年WiFi 7滲透率將開始顯著拉升，鈺創看好明年WiFi 7周邊商機的崛起，尤其WiFi 7需要的DRAM要與射頻頻率匹配、而且速度符合網路傳輸速率，目前鈺創的DDR4正式打入WiFi 7供應鏈，並獲得台灣某大廠採用。

鈺創的專精型記憶體產品涵蓋SDR、DDR、DDR2、DDR3、DDR4、LPDDR2、LPDDR4 SDRAM與SPI NAND，DRAM部分輸出入位元數自4到64位元，容量涵蓋16Mb至8Gb。不僅如此，鈺創也積極布局網通與各類新興應用，多款DDR2、DDR3、DDR4產品皆已導入WiFi-6/7、機器人等相關供應鏈並持續穩定出貨。