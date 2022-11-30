開元陸橋將於12月15日封閉拆除。(曹婷婷攝)

如火如荼施工中的台南鐵路地下化工程，整體進度達72.05％，連結北區與永康區、有42年歷史的開元陸橋，因應工程需求，將於12月15日封閉拆除；由於該處車流量極大，不少民眾擔心市區進入交通黑暗期，未減少交通衝擊，交通部鐵道局也規畫替代道路，建議民眾改道。

鐵道局指出，開元陸橋封閉後，從永康往市區方向建議提前改道中華路、長榮路或勝利路；從市區往永康方向車流建議改道小東路或東豐路，行人則改行東豐路平交通或開元人行天橋；從北門路北往南向車流，可提前改道長榮路或是和緯路轉公園路；從南往北車輛提前改道公園南路或公園北路轉公園路。

鐵道局指出，開元陸橋因橋墩和地下化工程牴觸，若不拆橋，地下化工程無法繼續施工，因此才需要拆除，預計2025年，直到鐵路地下化接近完工，原陸橋位置才會再開闢成平面道路，恢復通行。鐵道局也說，已將開元陸橋鄰近路口納入監測，也會配合車流量調整路口紅綠燈時制，將施工可能造成的交通衝擊降至最低。

台南市區鐵路地下化全長8.23公里，從大橋站以南為起點，至大林路平交道以南為終點，沿線將消弭9處平交道、8處地下道以及2處鐵路橋涵、4處陸橋。

開元陸橋傳出拆除消息後，有網友認為，「陸橋不見了，感覺交通有機會變好」，也有民眾擔心市區已經很塞，拆除時，恐怕會更塞，由於陸橋緊鄰台南二中，也有不少南二中校友直呼陸橋是求學回憶一部分，「台南二中校友致敬」、「總歸是個回憶，趕緊找時間去看最後一眼」。