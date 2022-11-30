九合一選舉結束未久，30日上午傳出基隆市的國道客運1813D部分班次出現異動，引起部分民眾的抱怨與憤怒。對此，基隆市議員張秉鈞表示，經他與立法委員蔡適應協助溝通後，因涉及路權問題，自大慶大城發車的3個1813D班次，將自明年1月起停駛。

基隆市的地方社群網路30日傳出，原本國光客運每天有3班自大慶大城發車的1813國道客運，將自12月1日起停駛。這個消息出來後，引起許多基隆市中山區的居民不滿，紛紛在社群網路上抱怨，表示選完國道客運就變卦，質疑是政治人物騙票。

張秉鈞表示，他接獲和慶里里長陳嘉和與中和里里長蘇彩雲，以及部分大竿林地區通勤民眾向他反應，國光客運每日3班自大慶大城發車的國道客運1813即將於12月1日起停駛。經他與立委蔡適應進行了解，並與客運業者進一步聯繫後，國光客運允諾將自明年1月起停駛這三個自大慶大城發車的班次，給當地居民一個月的緩衝期。

據瞭解，國光客運1813D的路權是自基隆火車站出發，為了服務中山區的民眾，才特別有三班自大慶大城發車的班次。但由於近期泰樂客運取得了國道客運1550B的路權，為避免影響泰樂客運，才決定停駛這三個班次。

經過張秉鈞與蔡適應辦公室居間協調後，國光客運允諾12月份這三個班次仍持續行駛，以免大竿林地區的通勤民眾一時之間無法找到合適的通勤方式。但這三個班次明年1月起，仍將停駛。

只不過，由於1813D在台北端是自內湖交流道進入台北市，泰樂客運1550B則是由圓山交流道進入台北市，勢必會影響通勤民眾的搭車習慣與轉乘方式，在一個月的緩衝時間內，民眾要重新適應。