民進黨今召開中常會，將推選代理黨主席，台南市長黃偉哲今受訪被問到未來黨主席補選，是否要用共推方式產生？黃偉哲認為，民主程序還要走，共識及凝聚是必要的，大家有一個共識，凝聚團結，是往前走一步，「我現在人選只有代理黨主席，接下來才會有黨主席」。

至於高雄市長陳其邁代理黨主席機率很高？黃偉哲說，等一下大家會互推，他不知道大家想法，「但是我會推陳其邁，陳沒跟我拉票我會推他」。

被問到未來民進黨要中壯世代扛責？黃偉哲說，民進黨是屬於所有民進黨，不屬於特定世代，或某一個世代，從蔡英文開始，世代間的界線已經模糊，不管黨務或政務已經有一些年輕人。

他說，不管哪個世代，甚至美麗島世代，他們也期待前輩幫忙，現在也很多年輕世代都已經起來，例如吳怡農當過市黨部主委，所以沒有特定的世代掌權一事。

被問到認為內閣全面改組嗎？包括閣揆蘇貞昌是否應該請辭？黃說，「我沒有這樣想」。