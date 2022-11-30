原能會主委謝曉星遭週刊媒體爆料職場性騷擾、飆罵同事等，目前行政院正在調查階段。今(28)日原能會在立法院教育及文化委員會列席報告業務概況，朝野立委均要求謝曉星應在調查階段自請停職，否則將成為女性公敵。

立委王婉諭指出，女性常常因為身材和外貌受人評論，性別歧視、性騷擾等會形成帶有敵意的工作環境，「性平法」指出，應把疑似行為人調離原本的工作崗位，避免類似情況再次發生，但謝曉星卻仍在其位，應自請停職來迴避。

民進黨立委高嘉瑜爆氣指出，女秘書迫於職場權力關係吃盡苦頭，現在調查快2個月了還沒有給當事人交代，行政院的調查根本只是形式，謝主委怎還能不自請停職？謝這樣的態度並不適任原能會主委，「難道調查完了還會繼續在上班時間帶女秘書去咖啡廳好幾個小時嗎」？

謝曉星說，在管理問題上有信心改改正和檢討，如果經調查完畢後覺得有不妥，就不會再帶秘書去咖啡廳了。

民進黨立委何欣純指出，把責任推給行政院的態度相當不對，主委會變成「女性公敵」的，應該要自請停職，沒有自請停職結果還站在立法院備詢，我們已經無法接受了。

國民黨立委萬美玲表示，謝在接任主委之後秘書都是女性，不是說女性多不好，但10位當中就有5位離職，公務人員主動離職是相當罕見的，性騷擾是條不能觸碰的紅線，但在這麼大的性騷擾疑雲籠罩下，謝主委應自請停職讓女性同仁更安心，無須再強辯。

謝曉星強調，真相是什麼行政院還在調查當中，這部分原能會無法再多說什麼，但可以保證自己絕對是清白的。