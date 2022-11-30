高雄市政府警察局刑事警察大隊偵六隊分隊長在擔任屏東縣政府警察局東港分局東濱派出所所長時期，曾辦理一件毒品案，發現1名小女孩跟著染有毒癮的父母，長期處在毒品及目睹家暴的環境，身心靈重創，少女長大又遇上叛逆期，甚至也沾上毒，郭瑾樺還帶隊找人，在長期關懷和社工陪伴下，少女成功走出創傷。他也獲社團法人台灣防暴聯盟「菁網獎」優選殊榮。

37歲的的郭瑾樺現任高雄市刑大偵六隊分隊長，5年前他時任屏東縣政府警察局東港分局東濱派出所所長，查緝轄區內一名毒犯，屢次犯下販賣、施用毒品案件，他的太太也因精神狀態不穩定染上毒癮，是派出所竊盜、家暴、酒駕、傷害等刑案的常客。

到他們家執行搜索時發現該對毒鴛鴦的家連門鎖都沒有，空氣中瀰漫霉味混和著垃圾發臭的味道，惡劣髒亂的居住環境，不僅沒水、沒電，還隨處可見毒品吸食器。家中還有一名13歲的少女，就這樣長期置身毒品及目睹家暴的環境中，身心靈重創、封閉自我，即便由社會局介入安置在親戚家，學校及社工也耐心輔導，孩子仍不斷逃家，拒絕接受社會伸出的援手。

未料，13歲的她開始翹課離家，學校通報後，由郭瑾樺帶領所內同仁，與保護官、家防官、縣府社工、寄養社工、家處社工、學校輔導老師等人共同協尋，找尋了1個多月，最後發現少女竟戀上爸爸的毒品友人，還一起躲起來施用毒品，故依兒童及少年福利與權益保障法第56條，由社政施予緊急安置，讓她與吸毒男友中斷聯繫。

原本逮獲目標毒鴛鴦即可收隊，但郭瑾樺不忍少女墮落，所幸，在社工給予高度陪伴，少女長大後有了蛻變，甚至還發掘自己對於機械的熱愛，決定就讀相關科系，從自我的封閉繭中勇敢走出來。

這也讓郭瑾樺在今年社團法人台灣防暴聯盟舉辦第10屆「保護服務網絡之承諾與行動-菁網獎」獲得優選殊榮，他說，警察重視的不僅是績效，對於外界看不到的弱勢一塊，也要出手協助處理，一路走來，就是要堅持做對的事。