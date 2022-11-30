AV導演圤智雨先前公開認愛李妍憬，不過僅交往1個月就火速分手，未料稍早無預警宣布引退AV圈，更透露背後其實有3大原因，接著強調「會把最終引退作拍完就搞定」，簡短一句話透露出對AV圈不再有任何留戀。

圤智雨表示因爲疫情緣故接下AV導演工作，但也因為口罩禁令即將解除，讓他萌生退意，接著強調所謂退出就是「會把剩下的一部AV片約導完，就收山不接AV相關題材」，至於會有如此想法，主要有三大原因，他表示因為拍攝《華根初上》爆紅後，知名度水漲船高，還頻頻躍上新聞版面，他強調全是為了與「最美魚販」劉心語打官司才出此下策，畢竟走紅之後，發文自然有影響力。

其次是因為圤智雨從事兩年多AV導演，坦言多少有些膩了，加上「該玩的，該賺到的都有了」，剩下的就是去解鎖下個成就，接著透露AV圈向來沒有道德底限與合約精神，在這個圈子中，每個人說出口的事都要打上問號，那為何自己要看得上此圈圈，最後一點則是因為對不起所愛的人，才決定退出AV圈，雖然說大部分親友都支持，但還是有愛的人不能接受這份工作，因此決定回歸網紅推手，更強調有新的事業規劃，目前只要把最終引退作拍完，就完成階段性的任務。

而他先前透露和「暗黑楊丞琳」孟若羽合拍AV後，將減少拍相關case，接著吐露背後原因，一方面是膩了，二方面是那個圈子沒正常人，似乎早就暗示就退出AV圈。