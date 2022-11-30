TrendForce研究指出，隨著OLED面板在手機應用上逐漸增加，預估2022年採用OLED面板的手機滲透率約47.7％，往後逐年增加，至2023年將達50.8％；2026年則預計超越6成，合計剛性OLED（Rigid OLED），柔性OLED（Flexible OLED）與可折疊OLED（Foldable OLED）。

TrendForce表示，2020年蘋果（Apple）推出iPhone 12全系列新機開始採用OLED面板的帶動下，其他手機品牌紛紛開始擴大在高階的機種導入OLED面板。蘋果手機目前僅SE系列還停留在LCD面板，主要系列手機皆採用OLED面板；三星手機的OLED面板使用也過半；小米、OPPO、vivo手機則有3~4成機種採用OLED面板，而除了傳音著重非洲市場主打低成本手機的策略下，OLED面板的導入比重較低，其他品牌均計畫擴大採用。

過去手機品牌沒有擴大導入柔性OLED，TrendForce認為，除了三星在市場上獨供的剛性OLED配合降低售價，同步降低整機成本外，其次是柔性OLED面板成本較高，價格不夠平易近人，進而影響大陸手機品牌導入柔性OLED的意願與動力。

三星獨家供應的剛性OLED在2021年缺貨時，導致品牌苦無分散風險的材料來源，便著手開始與大陸幾個主要的OLED面板廠共同開發低成本的「Ramless（DDI）flexible OLED面板」，將柔性OLED面板價格大幅壓低，甚至貼近到剛性OLED面板價格，也迎合大陸國產化策略，增加大陸國產面板的市占率。

另外，同是使用到OLED面板的折疊手機，TrendForce預估2022年的銷售量約1,280萬支，滲透率約1.1％。由於三星對於折疊手機的投入與開發都較其他品牌來得早，其中約近8成皆為三星Flip與Fold系列。而其他的大陸手機品牌如華為，Xiaomi，vivo，OPPO也都在今年陸續推出新機，較可惜的是受到市場通路的侷限並未在今年看到大幅度的銷售成長。在各主要品牌每年定期推出升級版新機型的趨勢，預計2023年折疊手機銷量會達到1,850萬支，滲透率約1.5％。

2023年預計OLED面板不論是低價低成本OLED還是高階折疊型OLED手機的市場需求擴大，都為未來逐季開發與擴大的OLED手機面板產能帶來一定程度的出海口。在市場趨於成熟的LTPS LCD面板，將會面臨在手機市場需求萎縮而有一定幅度的衰退。