2022第9屆「伯立歐蕎麥公益路跑」將在本週日登場，賽程分為半馬、健康、輕鬆3組，從二林鎮出發到竹塘鄉伯立歐家園預定地，沿途有蕎麥花田、美人樹等田園風光。（本報資料照片／吳建輝彰化傳真）

而往年二林鄉親照「慣例」提供超澎湃補給，過去像是牛排、波士頓龍蝦、九孔鮑、烤雞、烤大豬等等高級食材，都能在路跑旁的補給站看到。（本報資料照片／吳建輝彰化傳真）

2022第9屆「伯立歐蕎麥公益路跑」將在本週日登場，賽程分為半馬、健康、輕鬆3組，從二林鎮出發到竹塘鄉伯立歐家園預定地，沿途有蕎麥花田、美人樹等田園風光，還有當地民眾自發性的補給，當天藝人梁佑南、元六、馬國畢等也會帶著家人一同為愛路跑，共同相挺「伯立歐家園」。

伯立歐蕎麥公益路跑是彰化「2022彰化縣政府馬拉松嘉年華」6場中的壓軸，伯立歐蕎麥公益路跑活動盈餘，都全數挹注於「伯立歐家園」建築基金，一邊路跑還能做愛心，今年主辦方還邀請味全龍隊長吳東融、球星曾陶鎔、小龍女啦啦隊等共襄盛舉，在現場與民眾一起抽大獎，獻愛心。

而往年二林鄉親照「慣例」提供超澎湃補給，過去像是牛排、波士頓龍蝦、九孔鮑、烤雞、烤大豬等等高級食材，都能在路跑旁的補給站看到，充分展現二林鄉親的熱情，用行動力挺跑著們響應為愛而跑的熱情。

主辦方表示，今年有超過700名志工投入服務，沿襲往年的豐富內容，共同相挺伯立歐建家園，而今年還有夾娃娃機廠商搬來50台豐富禮品的娃娃機，要讓跑者與民眾同樂，重點是娃娃機所得都將挹注在「伯立歐家園」建築經費上面。

主辦方強調，彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會自2014年起辦理，為籌募「伯立歐家園」建築基金的公益路跑活動，已經連續辦理第9年，期盼透過賽事，讓更多人看見並支持協會為身心障礙者在年老時，能有一處安身立命的家園在做的努力。