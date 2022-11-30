隨著2022卡達世界盃足球賽開打後，全球球迷陷入瘋狂，不少球迷甚至砸大錢飛到卡達觀賽，替支持的球隊加油，許多網紅也透過不同的方式搭上這股熱潮。來自泰國的性感網紅塔帕尼（Thapani meemungtham）近日就找來好友一起與她大玩性感足球，火辣的穿搭及肢體動作都令網友看了直噴鼻血。

泰國性感網紅塔帕尼因經常不吝嗇的在網路上分享火辣穿搭，甚至在鏡頭前全裸更衣，使她的推特吸引超過19萬人追蹤，人氣持續飆升。而近日她也搭上世足賽的熱潮，先是在推特上曬出一段在更衣室換衣的影片，而影片中，只見她的好友穿著紫色的短版上衣，搭配貼身短裙及綠色長襪，跨著一隻腳整理裙子，穿著細肩帶短裙的她則是從後方踢球，之後疑似重心不穩跌倒在地，火辣的蜜桃臀與性感丁字褲因此外露，好友也因為她的拉扯，使整顆蜜桃臀被看光光，相當火辣，短短11秒的影片就吸引超過9000人觀看。

但這些還不夠，昨日塔帕尼再度更新影片，影片中她與好友穿上球衣，下半身卻只剩下一件丁字褲及過膝長襪，塔帕尼趴在前方並將雙腳張開、屁股翹高當作球門，裡面穿的黑色丁字褲因此一覽無遺，待朋友將球踢到她胯下後，兩人便撞在一起發出令人害羞的聲音，讓不少人看了紛紛轉發並忍不住暴動留言「我也想要射….門」、「為何這影片我看了一小時」、「你們比比賽還好看」、「兩顆蜜桃臀」、「這影片看10遍也不厭倦」、「好精采的射門」。