患有精神疾病的陳姓男子，向母親要不到錢心生不滿，因疾患不識家人，今年4月1日晚間在家持水果刀追殺母親致倒臥客廳死亡，他冷靜還回房睡覺，經家人報警查獲，台中地院今天宣判，法官以精神鑑定陳男行兇時「認不出媽」，未以殺害直系血親尊親屬論處死刑或無期徒刑重罪，依殺人罪判刑18年，執行完畢或赦免後，監護5年，可上訴。

陳男與母親同住在中市太平區的社區大樓內，陳男患有精神疾病，自2013年3月間即出現情緒不穩、暴力、妄想及不識家人等症狀，常打罵母親，陳男未持續就醫，病況惡化，妄想症發作將陳母舊名、現名當成不同兩人，不但無法辨識親生母，還妄想遭她加害。

陳男今年4月1日晚間想到向母要不到錢，心生不滿而到廚房拿出水果刀藏放客廳茶几坐等下手。陳母晚間7時36分回家到廚房準備晚餐，陳男竟持水果刀刺擊她的頭、頸、肩、胸、手及背部等處，陳母以手抵擋、負傷逃到餐廳，陳男仍追殺猛力刺擊，刀刃深及心臟及肺，她大量出血倒臥餐廳死亡。

陳男行兇後，沒報警或將母親送醫，還到廚房洗手、洗刀，並到客廳休息到隔天清晨，到浴室洗澡後回臥室睡覺。

陳男未同住胞姊，得知母親未上班察覺有異，聯繫社區經理前往關切後報警，警方抵達現場，陳男身穿血衣自鎖臥室，警方將他以現行犯逮捕送辦。

陳男坦承犯行，法官以法醫解剖鑑定，死者傷刀深及心臟、肺臟等重要器官，猛力刺擊下手凶狠，砍到刀都砍壞了，認定殺意甚堅。

法官審酌病歷、診斷證明及社工個案記錄等資料，醫師診斷及鑑定研判，陳男患有情感性精神病、雙相情緒障礙症等精神疾病，且症狀嚴重，需反覆住院治療。

陳男的病史欄也記載：「近2-3個月發現開始自言自語、陌生感，突然不認識媽媽、姊夫，認為是壞人或販毒者」，法官以陳男出現無法辨識親屬，認定他在行兇時，並不知殺害的是母親，無法以殺害直系血親尊親屬論罪。

此外，台中榮總的鑑定報告認為，陳男罹患精神疾病，且治療狀況不佳，多有持續性精神症狀，仍有再犯或危害公共安全之虞。

法官以陳男未經治療，執行完畢後有及高可能失控再犯，危害社會安全秩序，依殺人罪判刑18年，在執行完畢或赦免後，令入相當處所監護5年。