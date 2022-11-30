新北市三重區發生一起命案，63歲的季姓婦人疑似受不了丈夫長期家暴，30日凌晨趁丈夫熟睡之際持利刃猛刺多刀致死，目前季女依涉犯殺人罪遭移送地檢署。據新北市社會局指出，社工29日前往季女住處執行保護令時，季女才表示自己安全無虞，未料仍發生憾事。

回顧案情，季女與72歲的范姓丈夫同住在新北市三重區重陽路二段附近，兩人賦閒在家，仰賴另住他處的子女提供孝親費維生，但范男長期酗酒且對季女施暴，逼得季女不定時前往新竹縣的親友家居住，但還是會再返回新北三重的家中，維持新竹縣、新北市兩地往返的生活模式。

29日深夜雙方再度發生爭吵，范男打罵季女後酒醉入睡，季女不堪長期遭施暴，30日凌晨便失去理智的拿起利刃朝丈夫猛刺好幾刀，行兇後約1小時發現自己鑄下大錯，隨即報警自首；警方獲報後趕抵現場，發現范男已死亡，包含胸口、肩胛骨以及頭部等處皆有多處刀傷，目前警方已組成專案小組偵辦中，釐清有無其他人涉案，訊後將季女依殺人罪嫌移送地檢。

新北市社會局表示，7月接獲新竹縣政府轉報，並結合警政單位替季女聲請保護令，法院於本月11日裁定核發保護令，三重警方在24日接獲執行通知，偕同社工在29日晚間前往季女與范男的三重住所宣布執行，當時范女稱自己安全無虞，沒想到沒過多久就出事。

社會局指出，因家庭暴力之導火線多為生活互動或感情因素，如長年互動狀況不佳，為維護被害人之生命安全，建議被害人宜投靠親友或入住庇護所，遠離可能引發暴力事件之情境，且勿單獨與加害人相處，避免再度發生家暴事件。

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