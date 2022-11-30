民進黨今召開中常會，新竹市長這次大敗，民進黨團總召柯建銘會前受訪表示，敗選後他已透過臉書表達看法，「包羞忍恥是男兒，捲土重來未可知」，大家不要找戰犯了，「我們都是戰犯」，要大悲痛、大反省、大團結。

柯建銘說，中生代應該要扛起責任，世代一起合作，重新站起來。

媒體追問，總統蔡英文日前是否在檢討會中提到，人民不希望民進黨一黨獨大等語？柯說，總統的話很清楚了，不必再問自己。