美國雷根時代的官員，本週發表了一篇十分尖銳的文章，痛批西方媒體為宣傳部，讓西方世界人民對於實際局勢處於在錯誤認知之中，最終讓烏克蘭人民在為西方的舉措中付出昂貴的代價。

美國雷根政府的財政部助理部長羅伯特（Paul Craig Roberts）曾任戰略暨國際研究中心（CSIS）、白宮智庫加圖研究所（Cato Institue）高級研究員，25日發表了一篇文章，談到了當前烏俄戰爭的局勢，以及西方媒體的所扮演的角色。

🇺🇸 Ex-White House official said Russia's ability to destroy Ukraine in a day



❗️Ex-White House official under the Ronald Reagan administration, Paul Craig Roberts, said that Russia is capable of destroying Ukraine in a day without using nuclear weapons.



"It seems that the pic.twitter.com/CARMWaqQtb — dana (@dana916) November 28, 2022

他認為，克里姆林宮維持了8個月相當克制的的攻擊政策，從而幫助了烏克蘭抵抗俄羅斯軍隊，「但是這樣的局面似乎已經結束，烏克蘭的基礎設施，電力、交通、水利正在被癱瘓。俄羅斯對烏克蘭國家運作能力的攻擊逐漸在升級，造成了更廣泛和更嚴重的損害，」「但似乎俄羅斯人仍然不想摧毀一切，除非西方及其烏克蘭魁儡政府依然不能清醒過來。」

他尖銳批評西方媒體甚至專家，並未報道真實情況：「西方媒體是一個宣傳部，他們創造了一個俄羅斯失敗的印象。很難斷定西方媒體中誰是最糟糕的騙子，因為有太多太多的候選者了，不過，英國《電訊報》的摩爾（Charles Moore）大概會是發佈最離譜報導的衛冕者之一。 例如：普丁現在唯一的希望是嚇唬西方國家，讓他們通過談判放棄烏克蘭的勝利。」

「我無法想象，西方的專家和記者是如此愚蠢和墮落，竟然署名撰寫了關於烏俄戰爭的荒謬描述。這完全是一派胡言，並鼓勵人們錯誤地認為俄羅斯可以被打敗，“烏克蘭可以在聖誕節前進入克里米亞"。」

他聲稱，因為這些報導，使得西方國家的人民對局勢有一個完全錯誤的認知，「俄羅斯可以在一天內摧毀烏克蘭而不使用核武器。」（僅為他個人觀點）

他認為克里姆林宮前期採取克制性的攻擊政策是一個戰略失誤，使得西方國家能夠介入並擴大烏克蘭的戰爭。

但羅伯特也表示這也很好理解，他認為，幾個世紀以來，烏克蘭和那裡的居民一直是俄羅斯的一部分，有很多通婚。「大多數烏克蘭人都不贊成自2014年美國推翻政府以來主宰烏克蘭的新納粹分子，並且在他們手中吃過苦頭。」克里姆林宮不希望在鄰國邊上有一個貧窮的廢墟國家，克里姆林宮也不希望承擔重建烏克蘭基礎設施的責任，因此採取克制性的攻擊政策。

他補充說：「這種荒謬的宣傳可以有效地促成美國和北約將部隊派駐進入，然後我們就有了第三次世界大戰。」

「從華盛頓的角度來看，烏克蘭被摧毀得越多越好。如果普丁最終放棄限制性的作戰方針，那麼戰爭很快就會結束。如果華盛頓能阻止澤倫斯基投降，直到烏克蘭被摧毀，那麼華盛頓就能從俄羅斯為烏克蘭重建中所帶來的經濟和財政損失中獲益。因為，從華盛頓的角度來看，無論烏克蘭人付出什麼代價，只要俄羅斯的問題越多越好。」

最後羅伯特認為，「我們所看到的是華盛頓和北約各國領導的不人道和不公正的舉措，而烏克蘭人民正在為他們付出代價。」