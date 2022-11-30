電動機車龍頭Gogoro海外布局再下一城，今 (30) 日宣布與菲律賓最大電信網路公司 Globe Telecom 旗下的 917Ventures 企業創投，及菲律賓歷史最悠久、規模最大的企業集團 Ayala Corporation 建立策略合作夥伴關係，將在馬尼拉展開智慧電動機車和業界領先的 Gogoro 電池交換系統先期試點計畫，預計 2023 年第一季啟動。

Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「我們很榮幸獲得菲律賓能源部以及貿易暨工業部的支持，在菲律賓馬尼拉導入 Gogoro 的電池交換系統，啟動智慧交通新時代。藉由與 Globe Telecom、917Ventures 和 Ayala 集團的合作，智慧移動將大大提升管理車隊與物流配送的效率，同時將加速實現環境與永續發展藍圖。」

917Ventures 總經理 Vince Yamat 表示：「我們致力於降低燃油車輛在菲律賓物流業的使用率。透過導入 Gogoro 的技術，不僅推動物流業邁向永續轉型，還能一併解決氣候變遷問題。此外，我們期待 Gogoro 快速便利的電池交換技術，除了讓騎士在幾秒鐘內補足能源，更能夠幫助消除民眾對於尋找充電停車位的焦慮，鼓勵更多人選擇電動化運具。」

菲律賓能源部能源管理局局長 Patrick Aquino 強調：「在台灣，有超過四分之一的美食外送外買車輛使用 Gogoro 電池交換系統，我們認為 Gogoro 移動解決方案，將是馬尼拉大都會區等人口密集區域及商圈的最佳選項。菲律賓可以借鏡台灣的成功經驗，融合先期試點計畫的結果，為菲律賓其他城市推行全新的永續商業模式打下堅實基礎。」

菲律賓貿易暨工業部副部長 Rafaelita Aldaba 指出：「我們的國家需要創新科技來因應氣候挑戰。Globe 的 917Ventures 和 Ayala 集團持續引領創新並守護環境，提升菲律賓國民的生活品質，個人十分推崇。」

台灣經濟部次長林全能表示：「運具電動化為台灣整體推動淨零碳排政策之關鍵，也是當前的全球趨勢。Gogoro 近十年來在台灣打造創新營運模式，發展成為台灣電動機車市場市占率最高的領導品牌，引領台灣電動機車產業發展與轉型，政府樂見 Gogoro 把台灣的成功經驗帶到菲律賓。尤其政府持續擴張新南向之經貿關係，今年 1 到 10 月，台灣對新南向國家出口總金額為 829 億美元，創下史上同期最高紀錄，成績相當不錯。透過 Gogoro 本次先導運行計畫的合作，Gogoro 不僅可協助菲律賓當地傳統機車往電動化發展，更讓電動機車產業成為重要的台灣之光。」